Депутаты хотят разрешить использование стейблкоинов во внешней торговле

Группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести в закон «О цифровых финансовых активах» определение стейблкоина, обеспеченного золотом. В случае принятия закона такие активы можно будет использовать для расчетов по внешнеторговым контрактам.



По мнению авторов инициативы, сейчас в законодательстве не урегулирован правовой режим стейблкоинов, а закон «О ЦФА» прямо запрещает российским компаниям и физическим лицам-резидентам производить расчеты в криптовалюте. Кроме того, традиционные межбанковские расчеты стали ненадежными из-за геополитического давления, поэтому нужны новые механизмы расчетов.

Стейблкоины, обеспеченные золотом, не станут средством платежа за товары и услуги на территории России, уверены авторы законопроекта.

Ранее против использования «денежных суррогатов» в расчетах внутри страны выступала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Маргарита Головатенко