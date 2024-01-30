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Промышленность

Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой

21:53, 30.01.2024

В Минпромторге России создали новую структуру по управлению беспилотными системами и робототехникой, сообщает министерство.

Рассчитывается, что внутри нее будет координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов по выпуску авиабеспилотников. Будут образованы подразделения по управлению беспилотными системами и робототехникой.

Будет вестись работа по реализации задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы», координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов на производство БПЛА. Новое управление будет обеспечивать развитие и поддержку отрасли робототехники.

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Маргарита Головатенко
Промышленность Татарстан
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