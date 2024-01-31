Канада оспаривает решение ISU о перераспределении медалей в фигурном катании

Федерация фигурного катания Канады выразила несогласие с решением Международного союза конькобежцев о перераспределении олимпийских медалей в командном турнире фигуристов. Федерация рассматривает возможность обжалования этого решения.



Напомним, что 29 января 2023 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее дисквалификация составляет четыре года, а результаты, показанные с момента нарушения, и титулы аннулированы.

После этого ISU переместил российскую сборную с первого места на третье в медальном зачете командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, сборная Канады заняла четвертое место.



По правилам ISU, завершивший соревнования участник, который первоначально занимал место ниже дисквалифицированного, поднимается выше. В случае со сборной России и Канады разница в очках составляет всего один балл. Если повысить в таблице канадку Мадлен Скизас за выступления в женском одиночном фигурном катании, ее сборная получит два дополнительных балла и поднимется до бронзового места.



Олимпийский комитет России также объявил о намерении обжаловать решение ISU. Юристы готовят документы для обращения в Спортивный арбитражный суд.

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Нафиса Миннехузина