Михаил Мишустин рассказал об исполнении планов по национальным целям развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что планы по национальным целям развития за прошедший 2022 год были исполнены в полном объеме.

По его словам, достичь этого удалось благодаря реализации государственных программ, стратегических инициатив и оперативным действиям федеральных органов власти.

Кроме того, Михаил Мишустин отметил эффективную работу правительства по обеспечению стабильности в стране в условиях санкций и внешнего давления.

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