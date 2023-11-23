Казанский суд вернул прокурорам дело о «распиле» и «потерпевших» Фонда поддержки предпринимательства

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Затянувшийся на 4 года процесс Вахитовского райсуда Казани по делу о хищении 12,6 млн рублей из Фонда поддержки предпринимательства РТ сегодня закончился возвратом материалов в прокуратуру. Как выяснило «Реальное время», решение было принято по ходатайству защиты.



В базе суда появилась отметка о причине возврата: «Обвинительное заключение составлено с нарушением кодекса». Напомним, данное дело поступило в суд еще в ноябре 2019-го, на протяжении трех с лишним лет его рассматривал судья Адель Галеев, а после его назначения в Верховный суд РТ, процесс стартовал с нуля под председательством судьи Марины Шароновой.

Напомним, следователи МВД по РТ обвинили в аферах путем предоставления льготных займов по фиктивным документам и в отсутствие правовых оснований экс-главу правового департамента ФПП РТ Светлану Фролову, бывшего кредитного менеджера того же фонда Ильнура Сабирзянова, гендиректора и соучредителя ООО «Строительство и консалтинг» Александра Стефатова, а также президента инвестиционной компании Kvintess F&DI Андрея Исаева. После краха «Татфондбанка» и «Интеха» в Татарстане был учрежден Фонд поддержки предпринимателей — «погорельцев», куда республика перечислила 1 млрд рублей. По версии обвинения, группа подсудимых сотрудников фонда и бизнесменов увела 12 млн рублей через подконтрольные фирмы, а еще 600 тысяч рублей получила в качестве откатов.

Вину подсудимые отрицают. Еще в 2020-м суд освободил из-под стражи Исаева, а Фролову избавил от домашнего ареста.

realnoevremya.ru

В 2019-м адвокаты подсудимых Аскар Пономарев и Павел Мазуренко уже заявляли ходатайство о возврате материалов в прокуратуру. На прошлом заседании сделали это повторно. По данным источников «Реального времени», защитники указывали — дело в июне 2018-го возбуждалось по заявлениям Байрамова и Шигапова, которые сообщали — получили микрозаймы из Фонда после передачи незаконных вознаграждений его сотрудникам.

При наличии в заявлениях указаний на признаки коммерческого подкупа, а дела этой категории вправе расследовать лишь сотрудники Следкома, в МВД возбудили дело о мошенничестве и признали по нему потерпевшими и гражданскими истцами тех самых Байрамова и Шигапова. При этом заявлений об отказе в возбуждении в отношение них самих уголовных дел следователями полиции не выносилось. А оперативные действия по заявлениям проводил друг одного из заявителей. По версии защиты, таким образом доказательства по делу сомнительны, а реальные преступления укрыты.



Как выяснило «Реальное время», вопросы у суда вызвали и усматриваемое нарушение подследственности, и сам текст обвинения. Из него следует: средства у Байрамова и Шигапова были похищены путем обмана и злоупотребления доверием, тогда как сами «потерпевшие» ни о каком обмане не заявляли — рассказывали о чисто коррупционной сделке. Заметим, что обвиняемая по данному делу Светлана Фролова ранее высказывала альтернативную версию своего преследования — уличила данных фигурантов в предоставлении в фонд подложных документов, и ей решили отомстить.

realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», оценку версиям суд не давал, однако согласился и с таким доводом защиты — для возбуждения дела о мошенничестве требуется заявление о каком-либо хищении и ущербе со стороны некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства РТ», а таких документов в данном деле нет.

Представитель районной прокуратуры против ходатайств защиты возражал, однако суд посчитал невозможным устранение вскрытых нарушений в тексте обвинительного заключения. Сегодняшнее решение может быть обжаловано в течение 15 дней.