В Елабужском районе случилась смертельная авария

В Елабужском районе Татарстана на 986-м км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Isuzu, по предварительным данным, выбрал небезопасную скорость и совершил наезд на водителя грузового автомобиля Scania, который находился на проезжей части автодороги из-за неисправности транспортного средства.

В результате водитель грузового автомобиля Scania скончался на месте.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале ГИБДД по Татарстану.

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Нафиса Миннехузина