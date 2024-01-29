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В Елабужском районе случилась смертельная авария

18:44, 29.01.2024

В Елабужском районе Татарстана на 986-м км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Isuzu, по предварительным данным, выбрал небезопасную скорость и совершил наезд на водителя грузового автомобиля Scania, который находился на проезжей части автодороги из-за неисправности транспортного средства.

В результате водитель грузового автомобиля Scania скончался на месте.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале ГИБДД по Татарстану.

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Нафиса Миннехузина
АвтоПроисшествия Татарстан
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