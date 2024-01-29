В Казани пробки достигли 10 баллов
Вечером пробки В Казани достигли 10 баллов. Сложная дорожная ситуация наблюдается практически во всех районах Казани.
Больше всего движение затруднено на выезде из Казани.
Многокилометровые пробки растянулись на Оренбургском тракте, ул.Тэцевской, Горьковском шоссе, Мамадышском тракте.
Также тяжелая дорожная ситуация наблюдается на улицах Пушкина, Татарстана, Вишневского, Николая Ершова, Магистральная.
Сильные пробки наблюдаются также на пр. Победы, ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Танковой, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Авто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым