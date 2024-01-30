Сегодня в Казани до -2 градусов и мокрый снег
В Казани во вторник, 30 января, ожидается облачная погода с мокрым снегом, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем 0..-2˚С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная.
В Татарстане максимальная температура воздуха днем составит -0..-5. Местами также возможна метель и снежные заносы.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым