Матч между «Амуром» и «Металлургом» стал пятым по результативности в истории КХЛ
29 января прошел матч между хабаровским «Амуром» и магнитогорским «Металлургом».
По итогам встречи команды забросили на двоих 13 шайб — 7:6 (2:2, 3:2, 2:2). Игра стала пятой по результативности в истории КХЛ по количеству заброшенных шайб.
Ассистентским хет-триком в составе хабаровчан отметился Ян Дрозг (0+3), также тремя очками отметились форварды «Амура» Кирилл Капустин (2+1) и Дмитрий Шевченко (1+2)
По итогам встречи подопечные Андрея Мартемьянова (55 очков в 57 играх) вплотную приблизились к нижнекамскому «Нефтехимику», имеющему 57 очков в 58 играх.
«Металлург» же занимает первую позицию в Восточной конференции с 82 очками в 59 встречах чемпионата КХЛ.
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