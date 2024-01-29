Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды

Вечером в понедельник, 29 января, а также ночью и днем 30 января в Татарстане ухудшится погода. В республике местами ожидаются сильный ветер порывами 16 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, сообщили в ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Гидрометцентр Татарстана.

На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы. Из-за мокрого снега есть риск роста ДТП.

Кроме того, в МЧС предупредили об опасности схода снега и льда с крыш и склонов возвышенностей и обрыва линий электропередач.

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Иван Иванов