В Казани частично ограничат движение по улице Жуковского

29 января 2024 года с 12.00 в Казани будет частично ограничено движение на улице Жуковского. Проезд перекроют на участке от улицы Большой Красной до улицы Карла Маркса, а затем от улицы Карла Маркса до улицы Максима Горького.

Это связано с работами по вывозу снега и расширением дорожного полотна.

Водителей попросили планировать маршрут с учетом этого перекрытия и переставлять машины по просьбе сотрудников ГИБДД.

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