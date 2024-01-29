В татарстанской колонии произошла смертельная драка

В Татарстане в исправительной колонии №5 произошла смертельная драка. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН России по Татарстану, инцидент произошел из-за конфликта между двумя заключенными.

— В исправительной колонии №5 в ходе возникшего конфликта между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь, — рассказала начальник пресс-службы ведомства Лэйла Садреева.

Уточняется, в отряде со строгими условиями отбывания наказания находятся осужденные, которые систематически нарушают правила внутреннего распорядка. В учреждение прибыло руководство УФСИН России по Татарстану.

— Оперативная обстановка в ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан стабильная и управляемая. Учреждение работает в штатном режиме. В настоящее время один из так называемых правозащитников, признанный иностранным агентом, предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в учреждении с помощью распространения в СМИ недостоверной информации, — сообщили в ведомстве.

ФКУ ИК-5 находится в Зеленодольском районе Татарстана. По состоянию на конец ноября 2023 года, в учреждении отбывали наказание 1 142 лица.



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