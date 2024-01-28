Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении

Ереван предложил Баку заключить пакт о ненападении в случае, если процесс подписания мирного договора затянется. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

— Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось, — отметил он.

По словам Пашиняна, Армения придерживается мирной повестки дня и не собирается от нее отказываться.



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Галия Гарифуллина