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ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл московское «Динамо»

19:45, 28.01.2024

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани обыграл московское «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25).

Следующая игра казанского ВК пройдет 4 февраля. «Динамо-Ак Барс» встретится с «Локомотивом».

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Галия Гарифуллина
СпортВолейбол Татарстан
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