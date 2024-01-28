ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл московское «Динамо»
Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани обыграл московское «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25).
Следующая игра казанского ВК пройдет 4 февраля. «Динамо-Ак Барс» встретится с «Локомотивом».
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