Что на данный момент известно о пожаре в Театре сатиры?

Сегодня утром в Театре сатиры случился пожар. Первые пожарные бригады прибыли на место происшествия в 11 часов утра, за час до спектакля. Из здания театра эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.

На место выехали 76 пожарных и 21 машина спецтехники. Пожарные вскрыли крышу здания, чтобы потушить огонь. Тушение пожара осложняется тем, что к театру трудно подъехать. Сейчас движение по Садовому кольцу рядом с театром затруднено, на дорогах образовались пробки.

Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 250 квадратных метров. Однако в оперативных службах сообщают, что огонь распространился на 350 квадратных метров. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На месте работает тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев, который контролирует работу экстренных служб и правоохранительных органов. Прокуратора также выясняет обстоятельства и причины пожара.

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