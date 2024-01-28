В Казани сотрудники ДПС привлекли к ответственности водителя за недопустимую тонировку

В Казани на улице Большая Красная экипажем полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани был остановлен автомобиль Lada Priora, под управлением 25-летнего водителя. На передние и боковые стекла автомобиля были нанесены цветные прозрачные пленки, светопропускаемость которых не соответствовала техническому регламенту.

По данному факту в отношении водителя был составлен административный материал: ч.3.1 ст.12.5 КОАП РФ (тонировка) и выдано требование о прекращении противоправных действий. Нарушение устранено, автомобиль растонирован.

Так же составлены три административных материала по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

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