В центре Казани отреставрируют одно из зданий Академии наук Татарстана

В Казани проведут ремонт здания по адресу: ул. Лево-Булачная, 36а для нужд Академии наук Татарстана. Стоимость контракта оценивается более чем в 17 млн рублей, выяснило «Реальное время».

На сегодняшний день в доме расположено сразу два учреждения, подведомственных Академии наук: Центр семьи и демографии, а также Институт прикладных наук.

На цокольном и первом этажах здания отремонтируют стены, полы, санузлы, а также инженерные сети, в том числе канализационные, электрические, вентиляционные и водопроводные. Кроме того, в доме заменят входные группы и окна.

Выполнить работы необходимо до конца текущего года. Средства на их выполнение выделят из бюджета республики.

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Максим Кокунин