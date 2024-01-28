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В России люди чаще всего покупают бытовую технику из Китая, Турции и Беларуси

08:15, 28.01.2024

Производители крупной бытовой техники из Китая, Турции и Беларуси в 2023 году стали лидерами российского рынка, заняв долю более 40%.

Каждая пятая купленная кухонная плита в прошлом году была от белорусской компании Gefest. В продажах холодильников первое место занял Indesit (принадлежит турецкой Arcelik), а в сегменте стиральных машин — китайская Haier с брендом Candy.

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