В России люди чаще всего покупают бытовую технику из Китая, Турции и Беларуси
Производители крупной бытовой техники из Китая, Турции и Беларуси в 2023 году стали лидерами российского рынка, заняв долю более 40%.
Каждая пятая купленная кухонная плита в прошлом году была от белорусской компании Gefest. В продажах холодильников первое место занял Indesit (принадлежит турецкой Arcelik), а в сегменте стиральных машин — китайская Haier с брендом Candy.
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