Помощь татарстанцев для бойцов СВО

В Чистополе волонтеры изготавливают окопные свечи. Чистопольские окопные свечи от стандартных отличаются тем, что их изготовляют с помощью сосновых и еловых шишек вместо гофрированной бумаги. Волонтерам природные материалы предоставляет Билярское лесничество. Также им помогают школьники-кадеты Нижнекамска, они плетут маскировочные сети, а студенты филиала многопрофильного колледжа из Камских Полян изготовили 10 печей-буржуек.

В Набережны Челнах ученики провели патриотическое мероприятие. Одна из учениц получила видеоответ от бойца СВО. Он поблагодарил ее за подарок, а также передал привет. Также дети из Челнов подготовили для бойцов письма и обереги.

В Мамадышском районе в селе Уразбахтино испекли 50 килограммов чак-чака, их вместе с гуманитарной помощью отправят бойцам СВО.

В Зеленодольском музее боевых действий провели встречу школьников с участником СВО, где он поблагодарил их за письма и поддержку. В Буинском районе школьники на уроках технологии изготавливают трости для бойцов СВО, кто сейчас находится в госпиталях.

Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

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