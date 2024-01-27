Владимир Путин разрешил экономически значимым компаниям не раскрывать информацию

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает значимым экономическим организациям не раскрывать данные о деятельности. Документ о подписании был опубликован на сайте правовых актов.

В указе написано, что такая мера вводится в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действий со стороны Соединенных Штатов Америки. Теперь компании могут не публиковать информацию о страховании, банковскую деятельность, акционеров, ценные бумаги, деятельность ООО и др.

При этом организации должны предоставлять информацию, которую запрашивают представители власти. Они же в свою очередь обязаны не раскрывать полученные данные.

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