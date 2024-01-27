Легковушка залетела под фуру в Пестречинском районе Татарстана
Серьезная авария произошла на 6 км автодороги М-7 «Волга» (Арышхазда-Обухово-Казань-Оренбург) в Пестречинском районе Татарстана. На трассе столкнулись автомобиль Kia и грузовик MAN.
По данным ГИБДД, правила нарушил водитель легковушки, который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение.
О состоянии участников ДТП информации нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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