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Происшествия

Легковушка залетела под фуру в Пестречинском районе Татарстана

17:02, 27.01.2024

Серьезная авария произошла на 6 км автодороги М-7 «Волга» (Арышхазда-Обухово-Казань-Оренбург) в Пестречинском районе Татарстана. На трассе столкнулись автомобиль Kia и грузовик MAN.

По данным ГИБДД, правила нарушил водитель легковушки, который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение.

О состоянии участников ДТП информации нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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Происшествия Татарстан
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