Фарид Мухаметшин: «Наша задача — передать следующим поколениям память о геройском подвиге ленинградцев»

Сегодня в Санкт-Петербурге проходят масштабные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады фашистов. Делегация Татарстана также приняла участие в них во главе с председателем Государственного Совета республики Фаридом Мухаметшиным. Об этом сообщает пресс-служба парламента Татарстана



В составе делегации в Санкт-Петербург поехали министр культуры республики Ирада Аюпова и постоянный представитель в Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Торжественные мероприятия, посвященные героям, сражавшимся под Ленинградом, и выражающие отвагу и стойкость жителей, оказавшихся в окружении врага, начались с церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

-Не удивительно, что сегодня вся Россия, делегации зарубежных стран на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга вспоминают о победителях, о героях этого города, отдают им дань памяти и уважения, — отметил Фарид Мухаметшин.

Также Фарид Мухаметшин напомнил, что в годы войны в Татарстан было эвакуировано большое количество ленинградцев, из Северной столицы в Казань были перевезены крупные предприятия.

-Руководство Татарстана находится в постоянном контакте с проживающими в республике блокадниками, им оказывается всяческая поддержка. Это долг сегодняшнего и будущих поколений нашей страны с уважением и почтением вспоминать погибших мирных жителей, тех, кто в трудные годы защищал Ленинград. Наша задача — передать память о геройском подвиге ленинградцев следующим поколениям — подчеркнул Председатель Государственного Совета Татарстана.

Сегодня по всех стране проходят мероприятия, приуроченные к 80-ти летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

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