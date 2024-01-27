В Татарстане начал работать сервис для упрощения работы на маркетплейсах для предпринимателей

На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Рассчитывается, что сервис поможет предпринимателям и самозанятым выбрать маркетплейс для онлайн-торговли и получить информацию о поддержке продавцов, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.



Татарстанские предприниматели могут получить безвозмездную помощь по размещению товаров на выбранной онлайн-площадке.

На платформе пользователи смогут сравнить площадки через специальный фильтр условий, который учитывает различные параметры работы. Сервис может сформировать подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах.

На платформе есть инструкции от экспертов площадок. Рекомендации касаются вопросов по онлайн-торговле — это регистрация на площадке, оформление карточек товаров, настройка цен и логистики, аналитика и разработка стратегии, продвижение товаров или услуг.

В новом сервисе есть инструменты по работе с Ozon, «Авито», «ВКонтакте», Ярмарка Мастеров, Мегамаркет, Профи.ру.

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Маргарита Головатенко