Новости общества

13:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 45 млн рублей

13:26, 27.01.2024

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 45 млн рублей. В этом подозревают 60-летнего директора ЗАО «Неско», сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии СК, директор в 2018-2021 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами уклонился от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и транспортного налога на сумму более 45 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также