В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 45 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 45 млн рублей. В этом подозревают 60-летнего директора ЗАО «Неско», сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.



По версии СК, директор в 2018-2021 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами уклонился от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и транспортного налога на сумму более 45 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Маргарита Головатенко