Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур в Татарстане составляет 126%

Обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур по Татарстану составляет 126%, сообщил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в доме правительства РТ.



Семена яровых культур были заложены с учетом страхового фонда на случай гибели озимых культур. Хозяйствами законтрактованы семена кукурузы на 52% от потребности, подсолнечника — на 49% и сахарной свеклы — на 98%.

Во время весенних полевых работ значительные суммы тратятся на покупку минеральных удобрений — порядка 12,5 млрд рублей. Задача на этот год — внести не менее 80 кг д.в. на каждый гектар посевов. В среднем накопление на сегодня составляет 40,6 кг д.в./га.

Готовность тракторов по республике на сегодня составляет 73%, посевных и почвообрабатывающих агрегатов — 80%.

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Маргарита Головатенко