Кабмин одобрил закон об упрощении использования россиянами иностранных документов

Правительство России одобрило законопроект, который касается упрощения использования российскими гражданами иностранных документов. В ближайшее время его внесут в Госдуму.

Нововведения позволят подтвердить подлинность полученных за рубежом документов не только в Москве, но и почти в 40 областных, краевых и республиканских центрах, где есть территориальные подразделения МИД России. Также речь идет о дипломах, свидетельств о браке и рождении детей.

Еще изменится порядок запроса официальных бумаг из другого государства. Если посетить эту страну нет возможности, то пошлину будут взимать не автоматически, а только в случае, если такая операция осуществима.

Предполагается, что в случае принятия закона, новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.

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