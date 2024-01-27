В Татарстане в 2024 году для детей-сирот выделят 930 квартир

В Татарстане в 2024 году планируется предоставить 930 квартир детям-сиротам, сообщили сегодня на совещании в доме правительства республики.



На эти цели потратят 1,74 млрд рублей. Основную часть выделит бюджет Татарстана — 1,5 млрд, еще 169,4 млн выделит российский бюджет.

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Маргарита Головатенко