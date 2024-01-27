В Куюках построят дополнительный корпус к лицею «Алгоритм» за 314,1 млн рублей

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана построят дополнительный корпус к лицею технологическому лицею «Алгоритм». На эти цели потратят 314,1 млн рублей.



Строительство запланировано по федеральному проекту «Современная школа». Заключение государственного контракта ожидается в феврале 2024 года.

Всего по проекту в 2024 построят три объекта, среди них — школы на 1 501 место в ЖК «Весна» Советского района Казани и в с. Усады Лаишевского района Татарстана. По ним уже заключен госконтракт.

Также планируется возвести дополнительный корпус к школе №3 в Кукморе по ГП «Комплексное развитие сельских территорий».

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Маргарита Головатенко