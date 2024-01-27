В 2024 году в Татарстане более тысячи семей улучшат жилищные условия

В Татарстане в 2024 году, согласно плану, жилищные условия улучшат 1 048 семей, сообщили сегодня на совещании в доме правительства республики.



Планируется выделить 930 квартир детям-сиротам, 28 — многодетным семьям и 84 — молодым семьям, а еще две квартиры — чернобыльцам, три — вынужденным переселенцам и одну — переселенцам с крайнего севера.

Всего на эти цели планируют выделить 2,1 млрд рублей — 222,54 млн из бюджета России и 1,9 млн из бюджета Татарстана.

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Маргарита Головатенко