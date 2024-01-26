Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Минэкономразвития и Минпромторг изучают вопрос создания автомобильного кластера между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями, сообщил на совещании по социально-экономическому развитию агломерации Петербурга под руководством президента министр экономического развития Максим Решетников.



По его словам, также необходимо решать вопрос с простаивающими площадками двух автомобильных производств в Петербурге. Подробностей о концепции межрегионального автокластера он не привел.

Петербург и Калуга были основными российскими региональными автокластерами. В частности, в Петербурге работали заводы Hyundai, Toyota, Nissan и GM, в Ленобласти — завод Ford. В Калужской области в легковом сегменте работал завод Volkswagen.

Сейчас возобновил работу только бывший завод ушедшего из России японского концерна Nissan — «Автозавод «Санкт-Петербург». В июне 2023 года АвтоВАЗ начал сборку автомобилей под брендом Lada на мощностях завода.

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Маргарита Головатенко