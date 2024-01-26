Мосбиржа допустила акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля
Мосбиржа с 6 февраля разрешила включить обыкновенные акции ПАО «Каршеринг Руссия», оказывающего каршеринговые услуги под брендом «Делимобиль», в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Компания 23 января объявила о намерении провести IPO на Мосбирже.
23 января оператор каршеринга в России «Делимобиль» анонсировал публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. Выручка компании в 2020—2022 годах увеличилась в 2,4 раза при растущей рентабельности.
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