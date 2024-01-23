«Делимобиль» проведет IPO на Московской бирже

Оператор каршеринга в России «Делимобиль» анонсировал публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января — первой половине февраля 2024 года, сообщили в компании.

— Выручка компании в 2020—2022 годах увеличилась в 2,4 раза при растущей рентабельности, при этом только за девять месяцев 2023 года показатель продемонстрировал рост в 1,3 раза до 14,5 миллиарда рублей относительно 2022 года, EBITDA при этом увеличилась в 1,7 раза, рентабельность по EBITDA достигла 31%. В 2023 году компания вышла на чистую прибыль, которая за девять месяцев 2023 года составила 1,4 миллиарда рублей, — поделилась информацией гендиректор компании Елена Бехтина.

Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Free-float ожидается в объеме до 10%. Фирма хочет направить средства на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

В 2022 году компания вышла на рынок облигаций. Размер дебютного выпуска 3-летних облигаций составил 3 млрд рублей.

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