Суд вернул иск на 1 миллиард рублей к Ивлеевой

Таганский суд в Москве вернул коллективный иск на 1 миллиард рублей к известной ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой. Заявитель хотел обязать ее перечислить средства в фонд помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества».



Из заявления не следует, что Ивлеева причинила моральный вред заявителю, считает суд.

Московский суд вернул исковое заявление к Ивлеевой на 10 миллионов рублей от Олега Останнего. Ему также порекомендовали обратиться в суд по адресу проживания блогерши.



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Маргарита Головатенко