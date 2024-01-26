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Вячеслав Войнов пропустит матч против «Авангарда»

15:48, 26.01.2024
Вячеслав Войнов пропустит матч против «Авангарда»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дмитрий Юдин заменит Вячеслава Войнова в матче против «Авангарда». Соответствующие корректировки внес в состав тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Ак Барс» огласил следующую заявку на матч:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);
  • Артемий Князев — Дмитрий Юдин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
  • Алексей Марченко — Даниил Журавлев, Райли Барбер– Илья Сафонов — Семен Терехов.
  • Дмитрий Быков, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

Матч между «ястребами» и «барсами» состоится сегодня в Омске. Игра начнется в 16.30.

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СпортХоккей Татарстан
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