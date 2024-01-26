Вячеслав Войнов пропустит матч против «Авангарда»
Дмитрий Юдин заменит Вячеслава Войнова в матче против «Авангарда». Соответствующие корректировки внес в состав тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
«Ак Барс» огласил следующую заявку на матч:
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);
- Артемий Князев — Дмитрий Юдин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
- Алексей Марченко — Даниил Журавлев, Райли Барбер– Илья Сафонов — Семен Терехов.
- Дмитрий Быков, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.
Матч между «ястребами» и «барсами» состоится сегодня в Омске. Игра начнется в 16.30.
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