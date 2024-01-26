Возле казанского кожвендиспансера могут появиться парковки

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Казанцы пожаловались сотрудникам мэрии на отсутствие парковок на территории вблизи Кожно-венерологического диспансера. Так, одна из местных жительниц посетовала на то, что из-за неубранного снега ей пришлось временно оставить машину у остановки.

— Оставила автомобиль на остановке на аварийной сигнализации и зашла в больницу. В течение 5 минут машину забрал эвакуатор. Это бесчеловечно. Когда там будет парковка? — задалась вопросом местная жительница.

В мэрии ответили, что в этой зоне могут организовать парковку.

realnoevremya.ru (архив)

— Добрый день, как сообщает районная администрация, вопрос организации парковки вблизи дома №54 по ул.Короленко будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, — сообщили сотрудники исполкома в соцсетях.

При этом в сообщении не уточнили, будет ли парковка платной.

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Айрат Назипов