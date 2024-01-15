Впервые примут участие в выборах президента в 2024 году 86 тысяч татарстанцев

В этом году 86 тысяч жителей Татарстана впервые будут голосовать на выборах президента России. Об этом ГТРК «Татарстан» рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

— 86 тысяч молодых татарстанцев впервые будут голосовать на этих выборах. Вы выбирайте сердцем, но прийти на выборы, значит, действительно, проголосовать за свое будущее — и страны и Республики Татарстан, — заявил он.

Кроме того, председатель ЦИКа подчеркнул, что молодежь региона сможет также выступить в роли наблюдателей.

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Галия Гарифуллина