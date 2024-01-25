Госдеп: США не причастны к катастрофе Ил-76

Вашингтон не причастен к катастрофе сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 Минобороны России с украинскими военнопленными, заявили в Госдепартаменте.



— Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом, — сказал на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

По факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На борту самолета находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли. Разбившимся вчера в Белгородской области самолетом Ил-76 управлял экипаж из Оренбургской области.

Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого теракта, сообщили в Следкоме.

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Марагрита Головатенко