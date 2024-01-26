Новости общества

04:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Доходы культурных учреждений Татарстана за 2023 год составили 2,6 млрд рублей

03:29, 26.01.2024

Выручка культурных учреждений Татарстана в 2023 году составила 2,6 млрд рублей доходов. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В 2023 году доходы культурных учреждений выросли на 1,4 млрд рублей по сравнению с 2022-м. Муниципальные организации увеличили выручку на 800 млн рублей. Наибольшие суммы, не связанные с бюджетом, заработали Казанский цирк, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и Татарский театр имени Галиаскара Камала.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
ОбществоВластьКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также