Доходы культурных учреждений Татарстана за 2023 год составили 2,6 млрд рублей
Выручка культурных учреждений Татарстана в 2023 году составила 2,6 млрд рублей доходов. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
В 2023 году доходы культурных учреждений выросли на 1,4 млрд рублей по сравнению с 2022-м. Муниципальные организации увеличили выручку на 800 млн рублей. Наибольшие суммы, не связанные с бюджетом, заработали Казанский цирк, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и Татарский театр имени Галиаскара Камала.
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