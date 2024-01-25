ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45%

Центральный банк Турции в очередной раз повысил учетную ставку. Она возросла с 42,5% до 45%.

Это восьмое повышение ставки подряд. В прошлый раз ее подняли с 40% до 42,5%.

О намерении ужесточать монетарную политику ЦБ Турции сообщил еще в июне 2023 года.



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Галия Гарифуллина