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Экономика

ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45%

14:37, 25.01.2024

Центральный банк Турции в очередной раз повысил учетную ставку. Она возросла с 42,5% до 45%.

Это восьмое повышение ставки подряд. В прошлый раз ее подняли с 40% до 42,5%.

О намерении ужесточать монетарную политику ЦБ Турции сообщил еще в июне 2023 года.

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Галия Гарифуллина
ЭкономикаБанки
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