Жители новых ЖК Казани стали чаще посещать онлайн-кинотеатры

В казанских новостройках этой зимой смотрят больше фильмов и сериалов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В декабре — январе аналитики МегаФона зафиксировали рост числа пользователей онлайн-кинотеатров в популярных жилых комплексах на 13% и мобильного трафика, расходуемого на таких сервисах, — на 20%.

На просмотр разнообразного видеоконтента жители новых кварталов расходуют ежемесячно более 30% суммарного объема мобильных интернет-данных. Большая часть этого трафика приходится на онлайн-кинотеатры, которые набирают популярность с ростом ожидаемых премьер многосерийных или полнометражных фильмов. Абоненты оператора чаще всего увлечены просмотром в холодное время года по пятницам и субботам, в эти дни трафик значительно увеличивается. Пик зрительской активности логично приходится на вечернее время — после 18.00.

На фоне возрастающего потребления трафика и скачиваний более «тяжелого» видеоконтента специалисты оператора установили дополнительное телеком-оборудование в жилых комплексах Казани. Оператор расширил инфраструктуру в экоклубе «Времена года» в Приволжском районе, в домах «Светлой долины» на улице Натана Рахлина, а также в кварталах «Яркий» и «Острова» на Тэцевской.

«За последние полгода наша техническая служба построила и запустила базовые станции в десятке популярных жилых комплексов Казани. При выборе территорий мы отталкивались от текущего покрытия, планов по многоквартирной застройке, росту интернет- и голосового трафика, а также увеличению числа цифровых пользователей», — комментирует директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Новые объекты связи помогли снять часть нагрузки с уже существующих. По замерам инженеров оператора, максимальные скорости в LTE после проведенных работ варьируются от 70 до 100 Мбит/с в зависимости от локации. При таких показателях можно смотреть фильмы в самом высоком качестве не только на мобильных устройствах, но и с выводом на экраны больших форматов.

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