Жители Татарстана подали почти 43 тысяч жалоб на здравоохранение в 2023 году

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Жители Татарстана в 2023 году подали почти 43 тысяч жалоб по вопросам здравоохранения. Самая частая жалоба — недоступность врачей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Раис республики Рустам Минниханов призвал оперативно реагировать на обращения пациентов. Один из самых важных показателей здравоохранения — продолжительность жизни. В 2023 году в Татарстане она составила 75,5 лет.

Сейчас на службу врачам должны прийти инновации: ежегодно из бюджета республики выделяются средства на приобретение оборудования, модернизации инфраструктуры.

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Маргарита Головатенко