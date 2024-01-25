Госстройнадзор Татарстана завершает проверку нового дома в поселке Чаллы Яр

В Набережных Челнах специалисты Госстройнадзора Татарстана проводят итоговую проверку пяти-семиэтажного дома №3.3 в жилом комплексе «Озеро». Здание, расположенное по адресу: поселок Чаллы Яр, улица Николая Иванцова, было возведено в апреле 2022 года, сообщает ведомство.



Застройщик, ООО «Замелекесье НЧ», создал 133 квартиры общей площадью более 7 400 квадратных метров. В ходе строительства были задействованы технический заказчик ООО «Проект-Сервис», генподрядчик ООО «Евростиль» и генпроектировщик ООО «Стройпроект».

После завершения проверки и подтверждения соответствия объекта требованиям проектной документации, застройщик получит соответствующее заключение. Этот этап является завершающим в процессе строительства жилого дома.

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Маргарита Головатенко