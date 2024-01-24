В России в ближайшие годы потребуется заменить около 100 тысяч лифтов

В ближайшие годы в России потребуется замена около 100 тысяч лифтов в многоквартирных домах и социальных учреждениях. Однако текущая ситуация вызывает серьезные опасения: более 45 тысяч лифтов могут остаться без своевременного обновления уже в 2025 году. Причина — нехватка финансирования, несмотря на десятилетний опыт работы спецсчетов для капремонта, сообщает «Коммерсантъ».



Эксперты отмечают, что собственники жилья не смогли накопить средства на замену лифтов из-за низких ставок на капремонт. В результате, многие дома не обеспечены финансированием даже на один лифт. Вместо этого, власти зачастую вынуждают собственников переходить на «котловой» способ накопления, что затрудняет реализацию программ в регионах.

Отраслевые объединения подчеркивают, что региональные власти увеличили закупку лифтов вдвое в 2023 году, но этого все еще недостаточно. Ежегодная замена не превышает 20 тысяч единиц, в то время как срок службы еще 10 тысяч лифтов истекает каждый год.

Специалисты подчеркивают, что текущий объем сборов с собственников не покрывает реальную стоимость ремонта. Для решения проблемы необходимо активное участие федерального бюджета, банков и других источников финансирования.

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Маргарита Головатенко