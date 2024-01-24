В Татарстане завершают проверку нового 24-этажного дома в ЖК «Родина»

Государственный строительный надзор Татарстана (ГСН РТ) следит за ходом строительства и сдачи в эксплуатацию жилых объектов в регионе. На этот раз в центре внимания ведомства оказался новый 24-этажный дом в жилом комплексе «Родина», расположенном в Советском районе Казани.



Строительство дома началось летом 2022 года, и сейчас Госстройнадзор проводит его итоговую проверку. Здание имеет общую площадь 15 851,50 квадратных метров и включает 263 комфортабельные квартиры общей площадью свыше 11 329,40 квадратных метров.

Застройщиком и техническим заказчиком проекта выступает ООО Специализированный застройщик «ТСИ», а генеральным проектировщиком — ООО «Инженерно-производственный центр». Генеральный подрядчик — ООО «Спутник Безопасности».

Если в ходе проверки не будет обнаружено никаких нарушений, застройщик получит заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Ожидается, что проверка завершится в ближайшее время, и жильцы смогут начать заселение в новые квартиры.

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Маргарита Головатенко