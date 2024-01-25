Сегодня в Казани до -7 градусов и небольшой снег

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 25 января, в Казани ожидается облачная погода. В столице Татарстана прогнозируется небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Температуры воздуха в Казани составят от -5 до -7 градусов. Ожидается южный ветер порывами до 6—11 м/с.

В целом по Татарстану завтра днем прогнозируется от -4 до -9 ˚С. Днем ожидается небольшой снег. Ветер южный, порывами до 6—11 м/с. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах по всей республике.

Только за одну неделю на дороги первой и второй категории в Казани (за исключением поселков и дворов) выпало более одного миллиона тонн осадков. Город несколько дней подряд стоит в сильных пробках.

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Илина Хакимова