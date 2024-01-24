Алексей Песошин: несмотря на снижение количества пожаров, людей в них стало погибать больше

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году, несмотря на снижение количества пожаров, в них погибло больше татарстанцев, чем годом ранее. Это то, что срочно необходимо исправить, заявил в ходе итоговой коллегии ГУ МЧС РФ по РТ премьер-министр Алексей Песошин.

— Вопросы обеспечения безопасности населения и территории всегда были и остаются приоритетным направлением в деятельности руководства республики. Последние несколько лет отмечается положительная тенденция: сокращение пожаров и происшествий на воде. Примерно такая же ситуация была и в прошлом году, за исключением одного показателя. В 2023 году при снижении количества пожаров в жилом секторе в огне погибло больше людей, чем в предыдущем году. Я считаю, что это очень серьезный недостаток. Надо работать. Необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и выработать комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки, — сказал он.

Всего в 2023 году на пожарах погибло 143 человека, что на 13,5% больше показателя 2022 года. Прямой ущерб от пожаров составил 513,6 млн рублей (рост на 166,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — 192,9 млн рублей).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Татарстане в 2023 году снизилась частота пожаров на душу населения. Так, за прошлый год в республике удалось достигнуть следующих значений основных индикаторов на 100 тыс. населения:

индивидуальный риск гибели на пожарах — 3,6 (программное значение — 5,01);

индивидуальный риск травмирования на пожарах — 5,22 (программное значение — 7,58);

частота пожаров на душу населения — 12,60 (программное значение — 15,00);

индивидуальный риск гибели на водных объектах — 2,10 (программное значение — 3,35)

риск гибели детей на водных объектах — 0,20 (программное значение — 0,21).

Таким образом, исходя из показателей и их программного значения, можно сделать вывод, что значения основных индикаторов в Татарстане в прошлом году были достигнуты.

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Максим Кокунин