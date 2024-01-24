В Татарстане в 2023 году снизилась частота пожаров на душу населения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в 2023 году снизилась частота пожаров на душу населения. Об этом стало известно из доклада временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по РТ Ирека Кадамова.

Так, за прошлый год в республике удалось достигнуть следующих значений основных индикаторов на 100 тыс. населения:

индивидуальный риск гибели на пожарах — 3,6 (программное значение — 5,01);

индивидуальный риск травмирования на пожарах — 5,22 (программное значение — 7,58);

частота пожаров на душу населения — 12,60 (программное значение — 15,00);

индивидуальный риск гибели на водных объектах — 2,10 (программное значение — 3,35)

риск гибели детей на водных объектах — 0,20 (программное значение — 0,21).

Таким образом, исходя из показателей и их программного значения, можно сделать вывод, что значения основных индикаторов в Татарстане в прошлом году были достигнуты.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова