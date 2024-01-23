Движение на участках М-12 в Татарстане и Чувашии планируют возобновить к утру 24 января

Движение на участках М-12 «Восток» в Чувашии и Татарстане планируют возобновить к утру 24 января, рассказал директор Казанского филиала ГК «Автодор» Александр Умеренков.



Дорожники круглосуточно работают в усиленном режиме, чтобы открыть движение на участке с 684-го по 766-й км М-12 «Восток»: от Канаша до пересечения с Р-241 — вечером 23 января — по направлению в Москву, утром 24-го — в оба направления.

В понедельник, 22 января, возобновили движение в обе стороны по М-12 «Восток» на участке в Татарстане с 766-го по 836-й км (от пересечения с Р-241 до села Шали).

Миндортранс Татарстана сообщает, что ситуацию осложнил мороз — наметенные за пару дней горы снега превратились в глыбы льда. Высота сугробов местами доходит до 3,5 метров. На покрытых льдом участках М-12 на уборке снега задействовано более 40 единиц техники.

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Маргарита Головатенко