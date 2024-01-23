Михаил Мишустин упразднил комитет по подготовке к выставке ЭКСПО-2025 в России

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об упразднении организационного комитета по подготовке российской части выставки ЭКСПО-2025. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации.



Ранее созданный комитет отвечал за подготовку российской экспозиции и обеспечение участия страны во всемирной выставке. Теперь эти функции будут переданы другим структурам.

Решение Мишустина связано с планами по оптимизации работы органов власти и повышению эффективности подготовки к крупным мероприятиям. Подробности пока не сообщаются.

Всемирные универсальные выставки ЭКСПО проводятся каждые 5 лет и представляют достижения стран в различных областях — от науки и технологий до культуры и искусства.

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Маргарита Головатенко