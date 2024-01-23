Госдума приняла законопроект о размещении туристов в фермерских домах

Фермеры получат право размещать туристов в гостевых домах на землях сельскохозяйственного назначения. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении.



Как отметил депутат Джамаладин Гасанов, возникает вопрос о качестве и безопасности такого размещения. Также в проекте закона пока нет градации по уровню комфорта в жилых домах фермеров.

По мнению депутата, введение классификации фермерских домов поможет отдыхающим понять условия проживания, а фермерам — размещать информацию о своих объектах на сайтах для бронирования. Это должно сделать отдых более организованным и предсказуемым для всех сторон.

Рассчитывается, что проект закона позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществлять деятельность в сфере сельского туризма в качестве дополнительной к их основной сельскохозяйственной деятельности.

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Маргарита Головатенко